Напиши, в каких частях света располагались первые цивильнее зации
Окружающий мир
Напиши, в каких частях света располагались первые цивильнее зации
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще первыми цивилизациями были Египет, Вавилон, Греция, Персия.. . Китай.
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