Напишіть невеликий твір-опис (5-6 речень) у художньому стилі на одну із запропонова??их тем "Зашелестів дощ" "Вечір наближається скорою ходою""Ріка заснула в берегах".Використайте в тексті прикметники епітети очень нужно!

Українська мова

Напишіть невеликий твір-опис (5-6 речень) у художньому стилі на одну із запропонова??их тем "Зашелестів дощ" "Вечір наближається скорою ходою""Ріка заснула в берегах".Використайте в тексті прикметники епітети очень нужно!

Автор: Гость