Напишіть невеликий твір-опис (5-6 речень) у художньому стилі на одну із запропонова??их тем "Зашелестів дощ" "Вечір наближається скорою ходою""Ріка заснула в берегах".Використайте в тексті прикметники епітети очень нужно!

Українська мова
Напишіть невеликий твір-опис (5-6 речень) у художньому стилі на одну із запропонова??их тем "Зашелестів дощ" "Вечір наближається скорою ходою""Ріка заснула в берегах".Використайте в тексті прикметники епітети очень нужно!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зашелестів дощ.Неначе хтось маленькими і тихими кроками підкрадаэться до тебе.Всюди так темно і тихо,але пахне свіжістю.Краплі дощу стікають з яскравих та понівечених листків.Дорога ,поблизу мого будинку,аж блистить маленькими та шумними краплями дощу.Хмари темні і суворі,заполонили сумне та не привітне небо.І здаэться,що цей теплий,на диво,дощ буде тривати вічно...
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