Напишіть твір про Німеччину англійською мовою, не великий, 10-12 речень максимум. По??рібно до завтрашнього дня о 06:00 год. Він не повинен бути дуже "розумним".

Английский язык
Напишіть твір про Німеччину англійською мовою, не великий, 10-12 речень максимум. По??рібно до завтрашнього дня о 06:00 год. Він не повинен бути дуже "розумним".
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