В двух хранилищах было 1000 ц картофеля.Когда из этих хранилищ взяли картофеля поро??ну,в одном их них осталось 249 ц,а в другом-187 ц.Сколько центнеров картофеля взяли из каждого хранилища?

Математика

В двух хранилищах было 1000 ц картофеля.Когда из этих хранилищ взяли картофеля поро??ну,в одном их них осталось 249 ц,а в другом-187 ц.Сколько центнеров картофеля взяли из каждого хранилища?

Автор: Гость