В двух хранилищах было 1000 ц картофеля.Когда из этих хранилищ взяли картофеля поро??ну,в одном их них осталось 249 ц,а в другом-187 ц.Сколько центнеров картофеля взяли из каждого хранилища?
Математика
В двух хранилищах было 1000 ц картофеля.Когда из этих хранилищ взяли картофеля поро??ну,в одном их них осталось 249 ц,а в другом-187 ц.Сколько центнеров картофеля взяли из каждого хранилища?
Ответ(ы):
Гость:
249+187=436(ц) 1000-436=564(ц) ответ :564 ц. взяли.
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