Напишите 10 причастных оборотов БЕЗ ЗАПЯТЫХ! в книге 20.000 лье под водой

Гость: Гость:

1. Капитан Бэкер решил сперва, что он обнаружил !!не занесенный на карты риф!!. 2.Не говоря уже о том, что !! ходившие в связи с необъяснимым явлением слухи!! волновали жителей приморских городов и континентов, они еще сеяли тревогу и среди моряков. 3. Дело в том, что с некоторого времени многие корабли стали встречать в море !!далеко превосходивший кита размерами и быстротой передвижения предмет.!! 4.!!Подверженный извержениям гейзеров подводный риф!! 5,6. !!Поступившие одно вслед за другим донесения!!, новые сообщения с борта трансатлантического парохода «Пэрер», столкновение чудовища с судном «Этна», !!составленный офицерами французского фрегата «Нормандия» акт!!, и поступивший от коммодора Фитц-Джеймса с борта «Лорд-Кляйда»обстоятельный отчет, – все это серьезно встревожило общественное мнение. 7.!!В легкомысленно настроенных странах!! феномен служил неисчерпаемой темой шуток. 8,9.. Извлекли из-под спуда !!допускавших существование морских чудовищ старинные рукописи!!, труды Аристотеля и Плиния, норвежские рассказы епископа Понтопидана, сообщения Поля Геггеда и, наконец, донесения Харингтона, он собственными глазами видел чудовищного морского !!до того времени посещавшего только воды блаженной памяти «Конститюсьонель» змия!!. 10.Журналисты, поклонники науки, в борьбе со своими !!выезжавшими на остроумии противниками!! , пролили в эту памятную эпопею потоки чернил. Я выделила с двух сторон !! причастные обороты !! , можешь выписать только их