Напишите 10 существительных из "Дубровского" на не.

Русский язык
Напишите 10 существительных из "Дубровского" на не.
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Автор: Гость
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Гость:
Дуб, дубров,год , ну типо дальше сам подумай
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