Переведите пожалуйста верхнюю часть
Английский язык
Переведите пожалуйста верхнюю часть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты услышишь или прочитаешь где-нибудь новое слово и захочешь знать, что оно обозначает, посмотри на слово вверху в словаре. Современные словари очень тяжелое ( в плане осваивания) . Большинство из них имеет слова , которые располагаются по алфавиту. Есть три типа словаря, в которых могут быть слова одного, двух или трех разных языков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Русский язык
Царевич Дмитрий, младший сын Ивана Грозного причислен ли русской православной це??ковью к лику святых?
Русский язык
Дан ряд существительных: графин,горожанин,дельфин,ремлянин,витамин,дворянин. С точки зрения особенности образования формы множественного числа уч...
Русский язык
Назовите верно:все гласные звуки и буквы гласных звуков;парные звон.и глухие согл.;непарн.по тверд.-мяг.согл.звуки
Русский язык