Переведите пожалуйста верхнюю часть

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты услышишь или прочитаешь где-нибудь новое слово и захочешь знать, что оно обозначает, посмотри на слово вверху в словаре. Современные словари очень тяжелое ( в плане осваивания) . Большинство из них имеет слова , которые располагаются по алфавиту. Есть три типа словаря, в которых могут быть слова одного, двух или трех разных языков 
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