Царевич Дмитрий, младший сын Ивана Грозного причислен ли русской православной це??ковью к лику святых?

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Царевич Дмитрий, младший сын Ивана Грозного причислен ли русской православной це??ковью к лику святых?
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Гость:
Вроде как нет поскольку я знаю.
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