Напишите 5-6 предложений с раздельным и дефисным написанием частиц пожалуйста

Гость: Гость:

1. Он сделал эту картину точь-в-точь как его учитель. 2. Я как-то не подумал. 3. Так вон куда он запропастился! 4. Даже и не думай есть хлебушек! 5. Ну и что ты будешь со всеми этими котиками делать? 6. Неужели ты ничего не понимаешь?