Напишите 5-6 предложений с раздельным и дефисным написанием частиц пожалуйста

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Напишите 5-6 предложений с раздельным и дефисным написанием частиц пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Он сделал эту картину точь-в-точь как его учитель. 2. Я как-то не подумал. 3. Так вон куда он запропастился! 4. Даже и не думай есть хлебушек! 5. Ну и что ты будешь со всеми этими котиками делать? 6. Неужели ты ничего не понимаешь?
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