17,76,5,96,74,8,63,28,31,56.Выпиши числа которые больше заданых учителем.Выпиши числа в котор??х 7 дес.

Математика

17,76,5,96,74,8,63,28,31,56.Выпиши числа которые больше заданых учителем.Выпиши числа в котор??х 7 дес.

Автор: Гость