Пробирка закрыта пробкой из мыльной пены. Что будем наблюдать, если пробирку част??чно погрузить в стакан с холодной водой;горячей? Объясните почему.

Физика
Пробирка закрыта пробкой из мыльной пены. Что будем наблюдать, если пробирку част??чно погрузить в стакан с холодной водой;горячей? Объясните почему.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 При погружении пробирки в холодную воду давление в ней будет уменьшаться, так как молекулы будут двигаться медленнее с понижением температуры. Внешнее давление будет перемещать мыльную пробку внутрь пробирки.Пробирка погружается в горячую воду и нагревается. Давление растет (увеличивается скорость движения молекул), пробка из мыльной пены перемещается вверх.

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