Сколько центнеров зерна помещается в трёх двухтонных грузовиках?
Математика
Сколько центнеров зерна помещается в трёх двухтонных грузовиках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2т=20ц 20*3=60 Ответ:60
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