Напишите 5 предложений со словом деликатность Дам 15 балоов

Гость: Гость:

1)Мой руководитель очень деликатный человек-с ним всегда приятно работать. 2)Он деликатно делает вид, что не замечает. 3)Подарок голландской королевской фамилии; но это дело настолько деликатное, что я не имею права довериться даже вам, хотя вы любезно взяли на себя труд описать некоторые из моих скромных достижений. 4) Между Элизабет и Шарлоттой возникла натянутость, заставлявшая их обходить деликатную тему 5) Его сестра была не столь деликатна и посмотрела на него с весьма выразительной улыбкой.