Русский язык 3 класс нарисовать свое дерево с однокоренными словами.подготовтесь предс его в классе

Русский язык
Русский язык 3 класс нарисовать свое дерево с однокоренными словами.подготовтесь предс его в классе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисуй дерево потом возьми какой-нибудь слова которая может быть однокоренным к примеру Ну сама дерево Нет лучше не знать вот знать не знать Незнайка
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