ДАЮ 40 БАЛОВ Сторона равностороннего треугольника равна 12√3 . Найдите высоту! С РЕШЕНИЕМ !!!!

Геометрия
ДАЮ 40 БАЛОВ Сторона равностороннего треугольника равна 12√3 . Найдите высоту! С РЕШЕНИЕМ !!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула L(биссектрисы, высоты и медианы) в равностороннем треугольнике L= \frac{ a\sqrt{3} }{2}  L= \frac{12* \sqrt{3}* \sqrt{3} }{2} = \frac{12*3}{2}=18  Ответ=18
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