Найдите значения выражения (a+4)^2+2a(3a-4) при а= корень 3
Алгебра
Найдите значения выражения (a+4)^2+2a(3a-4) при а= корень 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A²+8a+16+6a²-8a=a²+6a²+16 при а= ( )²+6( )²+16=3+18+16=37
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