Найдите значения выражения (a+4)^2+2a(3a-4) при а= корень 3

Алгебра
Найдите значения выражения (a+4)^2+2a(3a-4) при а= корень 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A²+8a+16+6a²-8a=a²+6a²+16 при а= (  )²+6(  )²+16=3+18+16=37
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