Образуйте форму именительного падежа единственного числа существительных. Запишите сначала существиельные, формы числа которых отличаются только окончаниями, а потом все остальные.
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Образуйте форму именительного падежа единственного числа существительных. Запишите сначала существиельные, формы числа которых отличаются только окончаниями, а потом все остальные.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Месяц ,заяц,рука,ладья,плечо,каток,заря,морозец,ручей,хозяин,церковь, мать,курица,чудо,око,знамя,имя
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