Образуйте форму именительного падежа единственного числа существительных. Запишите сначала существиельные, формы числа которых отличаются только окончаниями, а потом все остальные.

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Образуйте форму именительного падежа единственного числа существительных. Запишите сначала существиельные, формы числа которых отличаются только окончаниями, а потом все остальные.

Автор: Гость