Напишите 5 слов с безударной гласной в корне, подберите проверочное слово. Поставить ударение, выделить корень, подчеркнуть орфограмму.
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Напишите 5 слов с безударной гласной в корне, подберите проверочное слово. Поставить ударение, выделить корень, подчеркнуть орфограмму.
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