Помогите пожалуйста:7ч 15мин=...мин, 3ч 26 мин 40сек=... сек, 840 мин=...ч, 9 сут 8 ч=...ч??
Математика
Помогите пожалуйста:7ч 15мин=...мин, 3ч 26 мин 40сек=... сек, 840 мин=...ч, 9 сут 8 ч=...ч??
Ответ(ы):
Гость:
7ч 15мин=435мин, 3ч 26 мин 40сек=12400сек, 840 мин= 14ч, 9 сут 8 ч=224ч
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