Напишите что вы знаете о роли заимствованных слов в русском языке . приведите примеры

Русский язык
Напишите что вы знаете о роли заимствованных слов в русском языке . приведите примеры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заимствованные слова - это слова, которые пришли в наш язык из других - иностранных языков. Мы зачастую так привыкаем пользоваться заимствованными словами, что не догадываемся об их иностранном происхождении. Заимствованные слова обогащают наш родной язык, являясь подтверждением того, что язык находятся в постоянном развитии, изменении. Примеры заимствованных слов: компьютер, кукла, экология и др.
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