Напишите интересные факты о войне 1812 года,пожалуйста.Срочно надо.Буквально 10-11 пр??дложений,только что-бы интересно!!

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Вот краткое содержание Отечественной войны 1812 года. Наполеон во главе огромной 600-тысячной армии форсировал Неман 12 июня 1812 года. Российская армия, насчитывавшая только 240 тыс. человек, была вынуждена отступать вглубь территории страны. В битве под Смоленском Бонапарту не удалось одержать полной победы и разбить соединившиеся 1-ю и 2-ю Русские армии.В августе главнокомандующим был назначен Кутузов М.И. Он не только обладал талантом стратега, но и пользовался уважением среди солдат и офицеров. Генеральное сражение французам он решил дать близ села Бородино. Позиции для русских войск были выбраны наиболее удачно. Левый фланг защищали флеши (земляные укрепления), а правый фланг – река Колочь. В центре располагались войска Раевского Н.Н. и артиллерия.Обе стороны сражались отчаянно. На флеши, которые мужественно охраняли войска под командованием Багратиона, был направлен огонь 400 орудий. В результате 8 атак наполеоновские войска понесли огромные потери. Захватить батареи Раевского (в центре) им удалось только около 4 часов дня, но, не на долго. Атакующий порыв французов удалось сдержать благодаря смелому рейду уланов 1-го кавалерийского корпуса. Несмотря на все сложности ввести в бой старую гвардию, элитные войска, Наполеон так и не рискнул. Поздно вечером сражение закончилось. Потери были огромны. Французы потеряли 58, а русские 44 тысячи человек. Парадоксально, но оба полководца заявили о своей победе в сражении.