Вычисли 6м - 1м 7дм + 3м 2дм

Математика
Вычисли 6м - 1м 7дм + 3м 2дм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7м и 5 дм это же лекго
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