ОЧЕНЬ СРОЧНО ДАЮ 20 БАЛЛОВ!!!

История
ОЧЕНЬ СРОЧНО ДАЮ 20 БАЛЛОВ!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В городе были Аптеки,Мерия,Уччасток и почитай там ещё что-то есть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как называется:1)одна тысячная для тонны.2)одна десятая метра3)одна двадцать четвертая доля суток4)одна шестидесятая доля часа5)одна тысячная доля ...
Ответить
Математика
Скорость улитки 1/12 м/мин.Какое расстояние проползет улитка за 3/4 ч;за3/5 ч;за5/6 ч?
Ответить
Математика
Туристы отправились на прогулку на катере.они проплыли 36км по течению реки,сделали привал на 3 ч и затем вернулись обратно.Сколько времени заняла ...
Ответить
Русский язык
Спешите вставляя прощенные буквы к выделенным словам подберите синонимы .К слову перлетных подберите однокоренные слова
Ответить
Русский язык
ОПРЕДЕЛИ ПАДЕЖ имён существительных. поставь их в НАЧАЛЬНУЮ форму. УКАЖИ СКЛОНЕНИЯ. РАСТЁТ НА ГРЯДКЕ. НАШЛИ В КАПУСТЕ. ХОДИЛИ С ПОДРУГОЙ. ВЕРНУЛИСЬ...
Ответить