Как называется:1)одна тысячная для тонны.2)одна десятая метра3)одна двадцать четвертая доля суток4)одна шестидесятая доля часа5)одна тысячная доля килограмма

Математика

Как называется:1)одна тысячная для тонны.2)одна десятая метра3)одна двадцать четвертая доля суток4)одна шестидесятая доля часа5)одна тысячная доля килограмма

Автор: Гость