Как называется:1)одна тысячная для тонны.2)одна десятая метра3)одна двадцать четвертая доля суток4)одна шестидесятая доля часа5)одна тысячная доля килограмма
Математика
Как называется:1)одна тысячная для тонны.2)одна десятая метра3)одна двадцать четвертая доля суток4)одна шестидесятая доля часа5)одна тысячная доля килограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1килограмм 2) 1 дециметр 3) 1 час 4) 1 минута 5) 1 милиграмм
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