Скорость улитки 1/12 м/мин.Какое расстояние проползет улитка за 3/4 ч;за3/5 ч;за5/6 ч?
Математика
Скорость улитки 1/12 м/мин.Какое расстояние проползет улитка за 3/4 ч;за3/5 ч;за5/6 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3\4ч=45мин 3\5ч=36мин 5\6=50мин 1. 1\12*45=3 3\4м\мин 2. 1\12*36=3м\мин 3. 1\12*50=4 1\7м\мин Ответ: 3 3\4м\мин, 3м\мин, 4 1\7 м\мин
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