Ножик вилку или ложку разобрать глаголы по составу
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Ножик вилку или ложку разобрать глаголы по составу
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Ножик нож-корень, ик-суффикс. Вилка Вилк-корень, а-окончание. Ложка Ложк-корень, а-окончание
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