Почему понтий пилат заслужил свет? сочинение

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«Почему Мастер в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» заслужил покой, а не свет?» На мой взгляд, ответ на этот вопрос тесно связан с темой совести - одной из ведущих тем в произведении. Совесть для автора – это чуть ли не самый главный показатель порядочности и вообще одна из примет человека, как высшего создания. Поэтому писатель всех своих героев испытывает на наличие этого качества. Одним из первых и ярких примеров того, каким становится человек, не прошедший испытание совестью, становится судьба Понтия Пилата. Он «умыл руки», пошел против себя и покарал Иешуа Га-Ноцри, как того требовал закон. Но потом муки совести одолели этого героя. Понтий Пилат, игемон, этот «жестокий прокуратор», «недрогнувшей рукой прославленного воина» отправлявший на верную смерть и виселицу сотни и тысячи безвинных людей, не отважился поставить под удар свою блестящую карьеру и помиловать бродячего философа. Трусливый прокуратор решил отомстить за того, кого не сумел спасти. Отомстить за смерть Иешуа, но не себе (что было бы логично), а тому, кто его предал – Иуде. Вспомним разговор Пилата с начальником стражи. Небрежно расспрашивая о казни, прокуратор колеблется, словно взвешивает все «за» и «против», страшится и тщательно проверяет готовность Афрания следовать за ним, участвовать в некоем заговоре. Прокуратор ни словом, ни жестом не выдает своих чувств. Однако, «невольные гримасы», «внезапно треснувший голос», «дергающаяся жилка под левым глазом» не могут ускользнуть от знаменитого «особенного взгляда» ночного гостя. Так автор показывает нам муки совести, и если постороннему наблюдателю они кажутся не такими уж и сильными, то это не так. Прокуратор будет наказан за свое малодушие вечным сидением в каменном кресле. В нем он будет ожидать встречи с Иешуа, который смог бы излечить его от головной боли. Но эта встреча никогда не состоится. Следующий персонаж, которого автор испытывает на совесть, – это Мастер. Он написал свой роман согласно велению сердца, отдав всего себя на создание этого сочинения. Одно это уже выгодно отличает его от массолитовских «творцов». Это замечательное произведение представлено в «Мастере и Маргарите», но… Есть одно «но», на которое, правда, редко обращается внимание. Мастер свой роман написал, но он же его и сжег. А если сжег - значит, предал. Ведь история литературы уже знала подобный поворот событий. Вспомним Н.В. Гоголя, который сжег вторую часть «Мертвых душ». Но там, правда, писатель и не считал свое произведение написанным верно. Наоборот, он продолжил поэму во многом для того, чтобы оправдаться перед властью, но потом вовремя одумался, что предает самого себя и все то, во что свято верит, и сжег. Отступился, отказался. А Мастер? Он опустил руки, потому что те, которые не имели права называться писателями, критиковали его и его творчество. А критиковали они не столько само произведение, сколько его тему. И Мастер сдался… За что и был наказан «заключением» в психиатрической больнице, за что и заслужил не света, а всего лишь покоя.