Напишите как будет по английскому: стиральная машина пожалуйста

Английский язык
Напишите как будет по английскому: стиральная машина пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Washing machine ///////////////////
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