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Ответ на вопрос Сен не сатып аласың?
Қазақ тiлi
Ответ на вопрос Сен не сатып аласың?
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Гость:
Мен нан сатып аламын - это ответ
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