ДАЮ 80 БАЛЛОВ ЗА ЗАДАЧУ. ИЛИ 10, ИЛИ 11
Химия
ДАЮ 80 БАЛЛОВ ЗА ЗАДАЧУ. ИЛИ 10, ИЛИ 11
Ответ(ы):
Гость:
10. C6H12 = C6H6 + 3H2 (Pt кат.) C6H6 + HNO3 = C6H5NO2 + H2O (H2SO4) n (C6H12) 16.8/8.4 = 0,2 моль n (C6H12) = n(C6H6) = 0,2 моль n ( C6H6) 0,2*0,8 = 0,16 моль n (C6H6) = n(C6H5NO2) = 0,16 моль n(C6H5NO2) = 0,16*0,9 = 0,144 моль m(C6H5NO2) = 123*0,144 = 17,712 г, или приближенно 17.7
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