На сколько можно увеличить числа 58,72,86,16,27, что бы в записи каждого числа изменилас?? цифра только в разряде единиц

Математика

На сколько можно увеличить числа 58,72,86,16,27, что бы в записи каждого числа изменилас?? цифра только в разряде единиц

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