На сколько можно увеличить числа 58,72,86,16,27, что бы в записи каждого числа изменилас?? цифра только в разряде единиц
Математика
На сколько можно увеличить числа 58,72,86,16,27, что бы в записи каждого числа изменилас?? цифра только в разряде единиц
Ответ(ы):
Гость:
50,51,52,53,54,55,56,57,58,59. 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79. 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29. Вот и всё:-)
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