Пройдя через густые камышовые заросли, пробравшись сквозь чащобу ивняка, я вышел ??а берег хорошо знакомой мне речонки и быстро отыскал плоскодонную лодку. нужна грамматическая основа

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Пройдя через густые камышовые заросли, пробравшись сквозь чащобу ивняка, я вышел ??а берег хорошо знакомой мне речонки и быстро отыскал плоскодонную лодку. нужна грамматическая основа

Автор: Гость