Аня задумала число,поделила его на 6 и получила -две третьих.Какое число задумала Аня? -Можете ещё отправить решение?:(

Математика

Аня задумала число,поделила его на 6 и получила -две третьих.Какое число задумала Аня? -Можете ещё отправить решение?:(

Автор: Гость