Аня задумала число,поделила его на 6 и получила -две третьих.Какое число задумала Аня? -Можете ещё отправить решение?:(
Математика
Аня задумала число,поделила его на 6 и получила -две третьих.Какое число задумала Аня? -Можете ещё отправить решение?:(
Ответ(ы):
Гость:
Х/6=2/3 3х=12 х=4 это число
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