ПОСТАВЬ СКОБКИ так, чтобы значение полученного выражения стало равным 200. 79 – 4 · 9 ??? 3 · 5
Математика
ПОСТАВЬ СКОБКИ так, чтобы значение полученного выражения стало равным 200. 79 – 4 · 9 ??? 3 · 5
Ответ(ы):
Гость:
(79-4*9-3)*5=200 как то так
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