Помогите с 3 и 4 вопросом пожалуйста!!!!
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Помогите с 3 и 4 вопросом пожалуйста!!!!
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Гость:
Арааарравапывпыаквапрвапв
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