Союзниками Османской империи в Крымской войне являлась а)Швеция б) Пруссия в)Сард??ния г)Испания

История
Союзниками Османской империи в Крымской войне являлась а)Швеция б) Пруссия в)Сард??ния г)Испания
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сардиния в целях расширения территориальных границ.
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