Напишите как читается, тип транскрипции на русском, не перевод ,очень сросно, помо??ите, пожалуйста(((

Английский язык

Напишите как читается, тип транскрипции на русском, не перевод ,очень сросно, помо??ите, пожалуйста(((

Автор: Гость