Напишите как читается, тип транскрипции на русском, не перевод ,очень сросно, помо??ите, пожалуйста(((
Английский язык
Напишите как читается, тип транскрипции на русском, не перевод ,очень сросно, помо??ите, пожалуйста(((
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Гость:
During-дьюринг; ship up to the-шип ап ту зе
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