Напишите, какую пользу приносят рыбы людям.

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Рыба является одним из основных продуктов в рационе человека. То, что рыба полезна, знают многие, тем не менее, люди часто пренебрегают этим знанием и снижают количество рыбы в рационе до минимума. Врачи и диетологи рекомендуют употреблять не менее двух килограммов рыбы в неделю для профилактики разных заболеваний и обогащения организма полезными микро и макро элементами, а так же витаминами и жирами которые содержаться только в рыбе. Однако не стоит забывать о том, что рыба может быть и вредной для организма, если не соблюдать мер предосторожности при использовании рыбы в пищу.