Перечислите пищевые продукты и питательные вещества

Биология
Перечислите пищевые продукты и питательные вещества
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кисломолочные продукты (творог, кефир, твердые сыры) - основное питательное вещество кальций; каша гречневая - белок 14%, крахмал, сахар, жир, клетчатка; яблоки - фруктоза, витамин С, В5, магний, калий
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