Назовите исследователей-географов внесших большой вклад в открытие и изучении Южной Америки .

География
Назовите исследователей-географов внесших большой вклад в открытие и изучении Южной Америки .
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Автор: Гость
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Гость:
Я знаю только одного Гумбольдт Александр
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