Перевести БЕЗ переводчика на немецкий! 30 баллов!! 1) Да здравствует мир во всем мире! 2) Он должен был немедленно придти. 3) Они выглядели так, как будто провели отпуск на черном море. 4) Если бы я тогда поехал в Дрезден.

Немецкий язык

Перевести БЕЗ переводчика на немецкий! 30 баллов!! 1) Да здравствует мир во всем мире! 2) Он должен был немедленно придти. 3) Они выглядели так, как будто провели отпуск на черном море. 4) Если бы я тогда поехал в Дрезден.

Автор: Гость