Перевести БЕЗ переводчика на немецкий! 30 баллов!! 1) Да здравствует мир во всем мире! 2) Он должен был немедленно придти. 3) Они выглядели так, как будто провели отпуск на черном море. 4) Если бы я тогда поехал в Дрезден.
Немецкий язык
Перевести БЕЗ переводчика на немецкий! 30 баллов!! 1) Да здравствует мир во всем мире! 2) Он должен был немедленно придти. 3) Они выглядели так, как будто провели отпуск на черном море. 4) Если бы я тогда поехал в Дрезден.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Es lebe der Weltfrieden. 2. Er sollte unverzüglich kommen. 3. Sie haben so ausgesehen, als ob sie am Schwarzen Meer den Urlaub verbracht haben. 4. Wenn ich damals nach Dresden gefahren wäre.
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