В одной пачке в 2 раза меньше тетрадей ,чем в другой . если из второй пачки переложи??ь в первую 4 тетради ,а затем в первую пачку положить ещё одну тетрадь,то в обоих пачках окажеться одинаковое количество тетрадей. сколько те...

Гость: Гость:

В одной пачке в 2 раза меньше тетрадей ,чем в другой означает, что в другой было тетрадей больше в 2 раза. Пусть в первой пачке было х тетрадей. Тогда во второй - 2х После перекладывания в первой стало х+4+1; во второй - 2х-4, и тетрадей в пачках стало поровну. х+5=2х-4 5+4=2х-х ⇒ х=9 ( в первой пачке) 2х=9*2=18 ( во второй пачке) 9+4+1=18-4 14=14