Преобразуйте в многочлен стандартного вида: в) (а+8)^2 - 2 (а+8)(а-2) + (а-2)^2 = г) (у^2 - 2y)^2 - y^2 (y+3)(y-3) +2y (2y^2 + 5) = ^2 - Это степень два! Решите пожалуйста! Два примера осталось и нимогу решить :(
Алгебра
Преобразуйте в многочлен стандартного вида: в) (а+8)^2 - 2 (а+8)(а-2) + (а-2)^2 = г) (у^2 - 2y)^2 - y^2 (y+3)(y-3) +2y (2y^2 + 5) = ^2 - Это степень два! Решите пожалуйста! Два примера осталось и нимогу решить :(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) (a+8-(a-2))²=(a+8-a+2)²=10²=100г) (y²-2y)²-y²(y²-9)+2y(2y²+5)=y^4-4y³+4y^4+9y²+4y³+10y=4y^4+9y²+10y = y(4y³+9y+10)
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