Преобразуйте в многочлен стандартного вида: в) (а+8)^2 - 2 (а+8)(а-2) + (а-2)^2 = г) (у^2 - 2y)^2 - y^2 (y+3)(y-3) +2y (2y^2 + 5) = ^2 - Это степень два! Решите пожалуйста! Два примера осталось и нимогу решить :(

Алгебра

Преобразуйте в многочлен стандартного вида: в) (а+8)^2 - 2 (а+8)(а-2) + (а-2)^2 = г) (у^2 - 2y)^2 - y^2 (y+3)(y-3) +2y (2y^2 + 5) = ^2 - Это степень два! Решите пожалуйста! Два примера осталось и нимогу решить :(

Автор: Гость