За лучший ответ даю много баллов lt;3 Нужно поставить глаголы в правильную форму.
Английский язык
За лучший ответ даю много баллов lt;3 Нужно поставить глаголы в правильную форму.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. will be......lower 2. will be...reduce 3. spend...won't be 4. will disappear...don't protect 5. will find...visit 6. loses...will resign
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