Напишите характеристику Василия Теркина

Литература
Напишите характеристику Василия Теркина
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Автор: Гость
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Гость:
  Балагуру смотрят в рот,      Слово ловят жадно.      Хорошо, когда кто врет      Весело и складно.      Просто парень сам собой      Он обыкновенный.      Не высок, не то чтоб мал,      Но герой - героем.     Я большой охотник жить      Лет до девяноста.     И, у заберегов корку      Ледяную обломав,      Он как он, Василий Теркин,      Встал живой, - добрался вплавь.      И с улыбкою неробкой      Говорит тогда боец:      - А еще нельзя ли стопку,      Потому как молодец?     - Нет, ребята, я не гордый.      Не загадывая вдаль,      Так скажу: зачем мне орден?      Я согласен на медаль.     Теркин, Теркин, добрый малый...

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