Напишите характеристику Василия Теркина
Литература
Напишите характеристику Василия Теркина
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Гость:
Балагуру смотрят в рот, Слово ловят жадно. Хорошо, когда кто врет Весело и складно. Просто парень сам собой Он обыкновенный. Не высок, не то чтоб мал, Но герой - героем. Я большой охотник жить Лет до девяноста. И, у заберегов корку Ледяную обломав, Он как он, Василий Теркин, Встал живой, - добрался вплавь. И с улыбкою неробкой Говорит тогда боец: - А еще нельзя ли стопку, Потому как молодец? - Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, Так скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль. Теркин, Теркин, добрый малый...
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