Напишите краткое сочинение на тему неудачное путешествие

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Напишите краткое сочинение на тему неудачное путешествие
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