Ширина прямоугольного паралелепипеда равна 3целых и 3 4 см, его длинна состовляет 4 5ширины а высота 7 30 длины . Вычеслите объем паралелепипеда.

Математика
Ширина прямоугольного паралелепипеда равна 3целых и 3 4 см, его длинна состовляет 4 5ширины а высота 7 30 длины . Вычеслите объем паралелепипеда.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если я правильно понял условия то: Длина параллелепипеда равна 3 3/4 * 4/5 = 3 см. Высота равна 3 * 7/30 = 7/10 см Объем равен 3 3/4 * 3 * 7/10 = 7 7/8 кв. см
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