Ширина прямоугольного паралелепипеда равна 3целых и 3 4 см, его длинна состовляет 4 5ширины а высота 7 30 длины . Вычеслите объем паралелепипеда.

Математика

Ширина прямоугольного паралелепипеда равна 3целых и 3 4 см, его длинна состовляет 4 5ширины а высота 7 30 длины . Вычеслите объем паралелепипеда.

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