Помогите срочно, пожалуйста!!! Нужно составить предложения из слов: 1) the/the/the/to/to/of/however/entire/which/Soviet Union/Germany/ Blitzkreig/intended/ plan/ failed/ according/ occupy.

Английский язык
Помогите срочно, пожалуйста!!! Нужно составить предложения из слов: 1) the/the/the/to/to/of/however/entire/which/Soviet Union/Germany/ Blitzkreig/intended/ plan/ failed/ according/ occupy.
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