Процесс постепенного изменения, развития природы и общества А)регресс Б) прогр??сс В) революция Г) эволюция
Обществознание
Процесс постепенного изменения, развития природы и общества А)регресс Б) прогр??сс В) революция Г) эволюция
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Процесс постепенного изменения, развития природы и общества - г ) эволюция
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