Процесс постепенного изменения, развития природы и общества А)регресс Б) прогр??сс В) революция Г) эволюция

Обществознание

Процесс постепенного изменения, развития природы и общества А)регресс Б) прогр??сс В) революция Г) эволюция

Автор: Гость