Почему в жизни рыб наряду с кормовыми имеются миграции, связанные с размножением? Приведите примеры.
Биология
Почему в жизни рыб наряду с кормовыми имеются миграции, связанные с размножением? Приведите примеры.
Ответ(ы):
Гость:
Потому что живут в одной среде. Например: в стоячих водоемах, а размножаются что бы икру сохранить в быстротекущих реках. Под икру нужно другую температуру чем в среде обитания.
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