Почему в жизни рыб наряду с кормовыми имеются миграции, связанные с размножением? Приведите примеры.

Биология
Почему в жизни рыб наряду с кормовыми имеются миграции, связанные с размножением? Приведите примеры.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что живут в одной среде. Например: в стоячих водоемах, а размножаются что бы икру сохранить в быстротекущих реках. Под икру нужно другую температуру чем в среде обитания. 
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